Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Tresor gestohlen + Leerer Tresor aufgebrochen + Radfahrer bei Unfall schwer verletzt + Mini überschlägt sich + Schmierereien auf Absperrbake +

Friedberg (ots)

Karben: Tresor gestohlen

Am Donnerstagabend (27.02.2025) drangen Einbrecher zwischen 19:20 Uhr und 23:20 Uhr in einen Getränkehandel in der Rendeler Straße in Karben ein. Die Täter ließen einen Tresor mit Bargeld und Fahrzeugpapieren mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Täter bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Leerer Tresor aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (26.02.2025), 18:15 Uhr bis Donnerstag (27.02.2025), 13:45 Uhr Zutritt zum Gelände des Karbener Wertstoffhofes in der Max-Planck-Straße. Die Täter brachen einen Container auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Da der Tresor jedoch leer war, gingen auch die Einbrecher leer aus. Die Polizei in Bad Vilbel erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06101 54600).

Karben: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 13:35 Uhr kam es am Donnerstag (27.02.2025) in der Robert-Bosch-Straße in Karben zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 87-jähriger Mann aus Karben fuhr mit seinem BMW aus Richtung Kloppenheim kommend in der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr. Bei der Ausfahrt in die Robert-Bosch-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Radfahrer aus Karben, der aus Richtung Groß-Karben kommend in Richtung Kloppenheim unterwegs war. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 700 EUR geschätzt.

Nidda: Mini überschlägt sich

Die 19-jährige Fahrerin eines Mini Coopers verlor am Donnerstag (27.02.2025) gegen 14:55 Uhr auf der Kreisstraße 195 zwischen Bad Salzhausen und Ober-Widdersheim aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto der Frau aus Hungen überschlug sich. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 8.000 EUR.

Wölfersheim: Schmierereien auf Absperrbake

Im Zeitraum von Mittwoch (26.02.2025), 10:00 Uhr bis Freitag (28.02.2025), 09:30 Uhr beschmierten Unbekannte eine Absperrbake auf einem Feldweg in der Verlängerung der Grubenstraße in Wölfersheim mit Hakenkreuzen und weiteren Symbolen. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell