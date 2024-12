Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte

Erfurt (ots)

Bereits im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte gelangten zunächst über einen Hinterhof zu dem Objekt im Andreasviertel. Anschließend hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Gastraum. Dort stahlen sie das Tablet einer Mitarbeiterin. Anschließend machten sich die Täter noch an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, ohne diesen jedoch öffnen zu können. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahl auf. (DS)

