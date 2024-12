Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall kam es Sonntagnachmittag in Erfurt. Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer war gegen 16:20 Uhr auf der Nelkenstraße im Norden der Landeshauptstadt unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Blumenstraße hielt der Mann zunächst an, beschleunigte im Anschluss jedoch stark und fuhr in die Blumenstraße. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Der 58-Jährige setzte seine Fahrt weiter in Richtung Veilchenstraße fort. Dort kam er von der Straße ab und beschädigte einen geparkten Motorroller sowie ein geparktes Auto. Anschließend entfernte er sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber wenig später durch hinzugerufene Polizeibeamte gestellt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille. Neben einer Blutentnahme sowie der Beschlagnahme seines Führerscheins muss sich der Mann nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wurde auf über 12.000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell