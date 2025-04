BPOL NRW: Der Osterurlaub steht vor der Tür - Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf gibt Reisehinweise

Kleve - Gronau (ots) - Am Dienstagabend, 8. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Epe einen 36-jährigen Polen. Hierbei stellten die Beamten im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1700 Euro ...

