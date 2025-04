Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermeintlicher Diebstahl entpuppt sich als gutgemeinte Hilfsaktion

Hamm (ots)

Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof Hamm haben einen 21-jährigen Mann entlastet. Was zunächst nach einem dreisten Diebstahl aussah, entpuppte sich als gutgemeinte Hilfsaktion.

Während Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montagnachmittag (7. April) auf Gleis 10 einen Mann kontrollierten, nahm der 21-Jährige dessen blauen Koffer an sich und verließ den Bahnsteig. Noch auf der Treppe wurde der vermeintliche Dieb durch einen Polizisten gestellt. Aufgrund von Sprachbarrieren war eine Kommunikation mit dem syrischen Tatverdächtigen nur sehr eingeschränkt möglich. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und übergab den Koffer an seinen Eigentümer. Eine spätere Sichtung der Aufnahmen der Bodycams der Einsatzkräfte verstärkte den Tatverdacht. Die Tat schien offensichtlich erkennbar.

Die Videoaufnahmen aus verschiedenen Kameras im Hauptbahnhof zeichneten ein etwas anderes Bild. Der Begleiter des 21-Jährigen hatte kurz zuvor den Koffer eines älteren Paares die Treppe zum Bahnsteig hochgetragen und neben den Polizisten und einem gleichartigen Koffer des kontrollierten Mannes abgestellt. Die Senioren verließen kurz darauf wieder mit ihrem Koffer den Bahnsteig mit dem Fahrstuhl. Offensichtlich sah der 21-Jährige die Senioren im Personentunnel aus dem Fahrstuhl steigen. Er vermutete, dass diese ihren Koffer vergessen haben. Dass es sich hierbei jedoch nicht um deren Koffer handelte, erkannte er nicht. Er zeigte sich erneut hilfsbereit, indem er den Koffer nahm und ihn den Senioren bringen wollte.

Was sich als dreister Diebstahl unter den Augen der Polizei darstellte, war am Ende ein Missverständnis aus Hilfsbereitschaft. In diesem Fall dienten die Bilder der Videoüberwachung der Entlastung eines Verdächtigen und nicht dessen Überführung.

