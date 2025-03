Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.03.2025

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Mann greift Frau in Unterkunft an - Kriminalpolizei ermittelt

Ein Streit zwischen einem 65-Jährigen und einer 42-Jährigen ist am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Saulgau eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei suchte der 65-Jährige die 42-Jährige kurz nach einem kurzen Streit in einer Gemeinschaftsräumlichkeit in ihrem Zimmer auf und griff sie dort mit einem Messer an. Die 42-Jährige konnte den Angriff abwehren, zog sich dabei jedoch Schnittwunden an den Armen zu. Der 65-Jährige wurde noch in der Unterkunft von zwischenzeitlich hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Sowohl die 42-Jährige als auch der 65-Jährige, der sich ebenfalls Verletzungen zuzog, wurden in der Folge in einem Krankenhaus behandelt. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein Haftrichter erließ am Freitagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Seither sitzt der ukrainische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

