Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Autofahrer positiv auf Cannabis und Amphetamin - Kleinkinder im Fahrzeug nicht angeschnallt

Einem Bußgeld sowie einem Bericht an das Jugendamt sieht sich ein 25-Jähriger gegenüber, der am Donnerstagvormittag von Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen bei einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Neben der Tatsache, dass seine beiden Kleinkinder im Fahrzeug nicht angeschnallt waren, schlug auch ein Drogenvortest bei dem Autofahrer positiv auf Cannabis und Amphetamin an. Der 25-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Bad Saulgau

Radfahrerin stürzt und zieht sich schwerere Verletzungen zu

Schwerere Verletzungen hat sich eine 66-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in der Federseestraße in Renhardsweiler zugezogen. Auf nasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Damenrad, ein Rettungsdienst brachte sie in der Folge zur weiteren Behandlung ihres offenen Bruchs in ein Krankenhaus.

