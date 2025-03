Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsverstoß

Leichte Verletzungen hat ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Herknerstraße erlitten. Ein 41-jähriger VW-Fahrer wollte aus einem Firmengelände nach links in die Herknerstraße einbiegen und übersah dabei mutmaßlich den 30-jährigen Ford-Fahrer, welcher in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei der Kollision löste am Ford der Airbag aus. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 30-Jährigen vor Ort. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. An dem Ford, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bad Waldsee

Polizeistreife stoppt Trunkenheitsfahrt

Alkoholisiert ist am Mittwochabend ein 38-jähriger Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Beamte des Polizeireviers Weingarten hatten den Mann kurz nach 22 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 38-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Ein 84 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 10.45 Uhr in der Straße "Entenmoos" leicht verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer eines Zustellfahrzeugs übersah den Senior offenbar beim Rückwärtsfahren. Der 84-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Sachschaden entstand keiner.

Wangen

Polizei ermittelt wegen mehrerer Diebstähle gegen 20-Jährigen

Mehrere Anzeigen wegen Diebstahls kommen auf einen 20-Jährigen zu, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet auf Diebestour war. Der Mann wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er in der Bahnhofstraße ein Fahrrad und einen Aschenbecher entwendete. Sie verständigte das Polizeirevier Wangen, das den 20-Jährigen zunächst nicht mehr antreffen konnte. Dieser kam wenig später zufällig selbstständig zum Polizeirevier. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in der Nacht im Schießstattweg und in einer Schrebergartensiedlung in den Fronwiesen weitere Diebstähle begangen hatte. Dabei stahl er unter anderem zwei E-Scooter und ein Elektrogerät aus einem Fahrzeug. Da sich der 20-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Die Ermittler bitten weitere Geschädigte, die im genannten Zeitraum Opfer eines Diebstahls wurden, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Zeppelinstraße ist am Donnerstagmorgen ein 67-jähriger Bewohner verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging ein 69-jähriger Mitbewohner gegen 9.30 Uhr in einem Zimmer in dem Gebäude auf sein Opfer los und fügte diesem dabei mit einem noch unbekannten Gegenstand unter anderem Kopfverletzungen zu. Der 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 69-Jährigen vorläufig fest. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen, die derzeit andauern.

Argenbühl

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 55-jähriger Autofahrer gestanden, den Beamte des Polizeireviers Wangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr bei Eglofs gestoppt haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Streifenbeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme durch einen Arzt. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leutkirch

Ohne Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Polizisten gegen einen 19-Jährigen eingeleitet, der am Mittwochmorgen mit seinem Auto zum Polizeirevier Leutkirch gefahren ist. Der Mann wollte von den Beamten wissen, ob seine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland Gültigkeit habe. Nach einer Prüfung verneinten dies die Polizeibeamten und wiesen den 19-Jährigen darauf hin, dass er kein Kraftfahrzeug führen dürfe. Im Anschluss konnten die Ermittler jedoch beobachten, wie der Mann unweit des Reviers in seinen abgestellten Wagen stieg und davonfuhr. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch den Halter des Wagens erwartet eine Strafanzeige, weil er die Fahrt zugelassen hat.

