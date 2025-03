Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Auto überschlägt sich

In einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Vilsingen und Dietfurth (K 8209) hat am Dienstagmittag ein 32-Jähriger die Kontrolle über ihren VW verloren und sich in der Folge mit seinem Wagen überschlagen. Der Pkw prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und blieb anschließend rund 100 Meter neben der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 32-Jährige konnte sich selbständig aus dem VW befreien und zog sich nach ersten Erkenntnissen lediglich leichtere oberflächliche Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20.000 Euro.

Gammertingen

Pkw gerät ins Schleudern und prallt gegen Lkw

Eine ordentliche Portion Glück hatte am Dienstagnachmittag ein 24-Jähriger als er auf der B 313 zwischen Bronnen und Mägerkingen bei plötzlichem Hagel mit seinem VW in einen entgegenkommenden Lkw prallte. Während des Unwetters verlor der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Verletzt wurde er bei der anschließenden Kollision mit dem Sattelzug glücklicherweise nicht. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. An der Unfallstelle mit größerem Trümmerfeld waren neben der Polizei auch die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Sigmaringen / Gutenstein

Langfinger in Hofladen

Ein bislang unbekannter Langfinger hat sich am späteren Sonntagabend in einem Hofladen in der Hohenbergstraße bedient. Der Täter öffnete zwei mit einem Vorhängeschloss gesicherte Kassen und flüchtete anschließend mit einem vermutlich niedrigeren dreistellen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Polizei stoppt denselben Pkw zweimal - Fahrer und Fahrerin wohl unter Drogeneinfluss

Innerhalb von knapp zwei Stunden haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagnachmittag den selben Pkw gleich zweimal gestoppt. Während zunächst ein 45-Jähriger am Steuer saß und ein Drogenvortest bei ihm positiv auf Cannabis verlief, saß wenig später eine Verwandte am Steuer. Auch bei ihr führten die Polizisten einen Drogenvortest durch, der ebenfalls positiv auf Cannabis verlief. Beide mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und müssen, sollte sich bei der Untersuchung der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigten, mit einem Bußgeld sowie einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Mengen

Unfallflucht aufgeklärt - Polizei sucht Zeugen

Eine Unfallflucht in der Mittleren Straße hat der Polizeiposten Mengen aufgeklärt. Ein zunächst Unbekannter war in den vergangenen anderthalb Wochen mit seinem Mazda von der Straße abgekommen und gegen die Fassade eines Einfamilienhauses geprallt. Anschließend ließ der Unfallverursacher seinen stark beschädigten Wagen abtransportieren, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert bis tausend Euro zu kümmern, der an dem Gebäude entstand. Unter anderem brachten Fahrzeugtrümmer an der Unfallstelle die Beamten auf die Spur eines 51-Jährigen, gegen den nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde. Der Sachschaden am Mazda wird auf knapp 13.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen dauern an, weshalb der Polizeiposten Mengen etwaige Zeugen des Unfalls bittet, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

