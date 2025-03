Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Auseinandersetzung

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Ravensburg eingeleitet, nachdem am Montagabend mehrere Personen in einer Wohnunterkunft in der Eisenbahnstraße in einen handgreiflichen Streit geraten sind. Zunächst kam es ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge zu einem Streit zwischen einem 38-jährigen und einem 21-jährigen Bewohner, in dessen Verlauf der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Pfanne geschlagen haben. Ein ebenfalls 38 Jahre alter Bewohner versuchte, den Streit zu schlichten, indem er mit einem erhobenen Messer zwischen das Duo ging und die beiden Männer zum Aufhören aufforderte. Die beiden Streithähne ließen daraufhin voneinander ab, ernsthaft verletzt wurde niemand. Alle drei Männer müssen nun mit Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Horgenzell

Auto beginnt während der Fahrt zu brennen

Komplett ausgebrannt ist ein Daimler am Montagabend bei Ringgenweiler. Der 57 Jahre alte Lenker des Wagens war gegen 19.45 Uhr auf der L 288 zwischen Hasenweiler und Ringgenweiler unterwegs, als er Rauch bemerkte. Geistesgegenwärtig stellte er den Pkw auf einem Gemeindeverbindungsweg ab und konnte den Wagen unverletzt verlassen. Dieser geriet in der Folge in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Der Sachschaden an dem Fahrzeugwrack, das in der Folge aufgeladen werden musste, wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Auch der Fahrbahnbelag wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Landesstraße war bis kurz nach 21.40 Uhr komplett gesperrt. Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Weingarten

Einbrecher steigt in Haus ein

In ein Haus in der Laurastraße ist im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein bislang unbekannter Einbrecher eingestiegen. Der Täter brach die Haustüre gewaltsam auf und durchwühlte die Schränke in den Zimmern. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Amtzell

67-Jähriger bei Sturz von Leiter verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Teilort von Amtzell ist am Montagnachmittag ein 67-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann war alleine mit dem Rückschnitt von Obstbäumen beschäftigt und stürzte aus noch unbekannter Ursache kurz nach 16.30 Uhr von der Leiter zu Boden. Ersthelfer, die sich unweit an einem Gebäude aufhielten, wurden wenig später auf den Unfall aufmerksam. Der 67-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein und musste reanimiert werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in eine Klinik. Ermittler des Polizeireviers Wangen schließen nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden aus.

Isny

Frontalzusammenstoß verhindert - Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Porsche-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.30 Uhr auf der L 318 erlitten. Der bislang unbekannte Lenker eines grauen SUV überholte zwischen Friesenhofen und Rimpach einen Lkw und übersah dabei den entgegenkommenden Porsche. Der 71-Jährige wich nach rechts in eine Wiese aus, um eine Frontalkollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Der Porsche kam rund 150 Meter weiter in dem Flurstück zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in eine Klinik. Am Porsche entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Lenker des grauen SUV mit WG-Kennzeichen, der den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt in Richtung Isny fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Kißlegg

Polizei ermittelt gegen bislang unbekannten Fahrradfahrer

Ermittlungen wegen Nötigung hat die Polizei gegen einen bislang unbekannten Fahrradfahrer eingeleitet, der sich am Montag kurz vor 14 Uhr mit einer Autofahrerin angelegt hat. Der Unbekannte soll von der Parkstraße in die Emmelhofer Straße eingebogen sein und dabei die Vorfahrt der 47-Jährigen missachtet haben. Im weiteren Verlauf soll er sein Fahrrad vor den Pkw auf die Straße gelegt haben und die 47-Jährige so am Weiterfahren gehindert haben. Im Anschluss ging der Mann zum Fahrerfenster und soll eine Zigarettenkippe, die die Frau zuvor aus dem Fenster geworfen hatte, durch einen Spalt zurück in das Fahrzeuginnere befördert haben. Ein Sachschaden entstand dadurch nicht, die 47-Jährige blieb unverletzt. Der Unbekannte radelte sodann mit seinem Fahrrad, das mit Satteltaschen ausgestattet war, weg. Der Polizeiposten Vogt bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, sich unter Tel 07529/97156-0 zu melden. Der Mann wird als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte kurz rasierte braune Haare und trug eine Mütze.

