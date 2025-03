Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizist von Betrunkenem verletzt

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 46 Jahre alter Mann rechnen, der am Montagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt hat, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Zunächst hatte er sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters mit seiner 26-jährigen Freundin angelegt, wobei es zur wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein soll. Vor dem Eintreffen der Polizei suchte er mit seinem Fahrrad das Weite und konnte im Rahmen der Fahndung in der Kitzenwiese gestoppt werden. Dabei fiel den Beamten die deutliche Alkoholisierung des 46-Jährigen auf. Weil die Atemalkoholmessung über 1,6 Promille ergab, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Gegen die weiteren Maßnahmen setzte sich der vollkommen aufgebrachte und aggressive Mann zur Wehr, verletzte dabei einen Polizisten an der Hand und warf mit Beleidigungen um sich. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der verletzte Polizist musste ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt werden, er konnte seinen Dienst nach dem Einsatz nicht mehr fortsetzen.

Friedrichshafen

Exhibitionist im Möbelhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Montag gegen 16.45 Uhr in einem Möbelhaus in der Ailinger Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann hatte sich im Vorkaufsraum des Möbelhauses entblößt und soll dort sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben. Als ihn eine Mitarbeiterin erblickte, rannte der Mann davon und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wird als 50 bis 60 Jahre alt und etwa 170 bis 175cm groß beschrieben. Er hatte graue Haare und einen weißen Bart und trug eine grüne Jacke sowie blaue Jeans. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Handy entrissen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei gegen einen 24-Jährigen eingeleitet, der am Montag gegen 14.15 Uhr in der Riedleparkstaße einen Mann attackiert und bestohlen haben soll. Der Zeuge war bei Hausmeister-Tätigkeiten auf den jungen Mann aufmerksam geworden, der offenbar versucht hatte, in ein verschlossenes Gebäude zu gelangen. Als der 24-Jährige in einen Carport lief und dort eine Schaufel entnahm, sprach ihn sein Beobachter an, woraufhin er die Schaufel gegen dessen Fahrzeug schlug. Als der Zeuge den Randalierer fotografierte, entriss der 24-Jährige seinem Gegenüber das Handy und flüchtete. Der Mann konnte dem Tatverdächtigen das Smartphone wieder abnehmen und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest, stellten ein Pfefferspray bei ihm sicher und ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes gegen ihn.

Langenargen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Einen Unfall gebaut und danach das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagmittag gegen 12.40 Uhr im Mooser Weg in Bierkeller-Waldeck. Der Fahrer war offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit von Eriskirch kommend in Richtung Langenargen unterwegs und erkannte offenbar die dortige Baustellenabsperrung zu spät. Er fuhr mit Tempo nach links in die Hungerbergstraße, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Begrenzungsstein und einen Grundstückszaun. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und beschreibt den Wagen des Unfallverursachers als schwarzen älteren Mercedes, mutmaßlich ein C-Klasse Kombi. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen mutmaßlich an der rechten Front beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Überlingen

Unfall auf der Bundesstraße

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Andelshofen. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von der Tierheimkreuzung auf die B 31 in Richtung Stockach auf und kollidierte mit einem Lastwagen, dessen Fahrer in gleiche Richtung unterwegs war und von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw und wurde mehrere Meter vor dem Laster hergeschoben, bis das Gespann zum Stillstand kamen. Während die beiden Unfallbeteiligten mit dem Schrecken davonkamen, wurden die Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell