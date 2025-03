Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrskontrollen

Die Verkehrssicherheit haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montag um die Mittagszeit herum bei Kontrollen in der Sigmaringer Straße in den Fokus genommen. Neben drei Autofahrern, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient haben, und vier nicht angegurteten Verkehrsteilnehmern stoppten die Polizisten auch einen 24-jährigen Motorradfahrer, dessen Maschine nicht zugelassen war. Darüber hinaus war er ebenso wenig im Besitz eines Führerscheins wie eine 28-Jährige, die aufgrund der unerlaubten Handybenutzung angehalten wurde. Den 24-Jährigen und die 28-Jährige erwartet eine Strafanzeige, auf die übrigen Betroffenen kommt ein Bußgeld zu.

Ostrach

Altreifen in Waldstück entsorgt

Neun Altreifen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in einem Waldstück entlang der L 194 zwischen Ostrach und Spöck illegal entsorgt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nach dem Hinweis eines Zeugen die Entsorgung der Pkw-Reifen veranlasst und Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Unfall an Kreuzung

Auf insgesamt rund 15.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der L 456 bei Otterswang entstanden ist. Ein 90 Jahre alter Skoda-Fahrer übersah beim Einbiegen aus Richtung Zell am Andelsbach auf die Landesstraße eine von links kommende Renault-Fahrerin, die in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge zog sich die 63-Jährige leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide wurden vor Ort von einem Rettungsdienst untersucht. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell