Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kennzeichen mehrerer Autos beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Spielzeughändlers in der Meersburger Straße haben Unbekannte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr insgesamt sieben Autos mutwillig beschädigt, indem sie mehrere Kennzeichen gewaltsam abrissen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ravensburg

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Fahrer gibt Führerschein ab

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen am frühen Sonntagmorgen hat ein 18-jähriger BMW-Fahrer seinen Führerschein bei der Polizei abgegeben. Die Beamten waren gegen 3.30 Uhr von einem Zeugen auf das Rennen zweier Fahrzeuglenker von der Ulmer Straße in Richtung Bahnhof informiert worden, bei dem die Fahrer mit deutlich über 100 km/h nebeneinander hergefahren sein sollen. Die beiden Fahrzeuglenker fuhren im weiteren Verlauf ab dem Bahnhof in unterschiedliche Richtungen. Mehrere Polizeistreifen waren bei der Fahndung nach den beiden Verkehrsrowdys eingesetzt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 18-Jährigen schließlich auf der B 30 in Fahrtrichtung Weingarten stoppen. Der junge Fahrer gab seinen Führerschein an Ort und Stelle freiwillig ab und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter, der mit einem Mercedes unterwegs war, dauern derzeit an. Auch er muss mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weingarten

Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Auf ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen mit drei beteiligten Fahrzeugen ist eine Polizeistreife am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Ravensburger Straße aufmerksam geworden. Die beiden BMW- und der Audi-Lenker beschleunigten ihre Fahrzeuge von Ravensburg in Richtung Weingarten dabei sehr stark und überholten andere Verkehrsteilnehmer links und rechts. Auf Höhe der St.-Konrad-Straße schlossen die Beamten zu den drei Rasern auf und stoppten zwei der drei Fahrzeuglenker nach der Kreuzung mit der Waldseer Straße. Der dritte Fahrer entkam mit seinem dunklen BMW unerkannt, indem er kurzerhand in die Liebfrauenstraße abbog. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Audi- und BMW-Lenker müssen nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Da an einem der beiden getunten Fahrzeuge zudem Umbauten nicht eingetragen waren, muss dessen Lenker darüber hinaus ein Bußgeld bezahlen. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und bittet Verkehrsteilnehmer, die Zeuge der Fahrweise des Trios wurde, die gefährdet wurden oder Hinweise zu dem bislang unbekannten BMW-Lenker geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baindt

Fiat-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Fiat-Fahrer, als er am Sonntagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt ist. Der 33-Jährige war gegen 19 Uhr in der Sulpacher Straße Richtung Mochenwanger Straße unterwegs, als er nach eigener Aussage aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Leipfosten und einer Fahrradbrücke. Aufgrund der wuchtigen Kollision drehte sich das Fahrzeug auf die Fahrerseite und blieb nach einigen Metern liegen. Der verletzte Fahrzeugführer wurde von einer herbeigerufenen Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht. Am Fiat, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Aulendorf

Kind fährt mit Moto-Cross-Motorrad gegen Pkw

Glück im Unglück hatte ein 7 Jahre alter Bub, als er am Sonntag gegen 13.15 Uhr mit einem Mini-Moto-Cross-Bike auf einem Parkplatz in der Poststraße mit einem Pkw kollidiert ist und dabei nur leicht verletzt wurde. Der Junge beschleunigte mit dem nicht zugelassenen Kleinkraftrad auf dem Parkplatzareal, verlor die Kontrolle über die Maschine, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem abgestellten Toyota. Familienangehörige brachten den 7-Jährigen, der wie durch ein Wunder lediglich Schürfwunden erlitt, zur Erstversorgung in ein Krankenhaus. Am Toyota entstand durch den wuchtigen Aufprall Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Den Halter der Moto-Cross-Maschine erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen, weil er die Fahrt mit dem nicht zugelassenen und somit auch nicht versicherten Bike zuließ.

Isny

Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern hat sich am Sonntagvormittag ein 73-Jähriger schwerere Kopfverletzungen zugezogen. Der Radler war gemeinsam mit einem 74-Jährigen unterwegs, als er seinem vorausfahrenden Bekannten kurz nach 11 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Isny und Dengeltshofen hinten auffuhr. Der 73-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte und war für kurze Zeit bewusstlos. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Begleiter zog sich beim Unfall lediglich leichtere Verletzungen am Arm zu.

Isny

Unbekannter beschädigt abgestellten Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Straße "Am Krummbach" abgestellten Pkw mutwillig beschädigt. Der Täter schlug gegen beide Außenspiegel, verbog die Scheibenwischer und ließ aus einem Reifen die Luft ab. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch

Autofahrer drückt aufs Gas - Anzeige ist die Folge

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 23-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen unterwegs, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Mann war den Beamten gegen 0.30 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen, als er an einer Kreuzung in der Memminger Straße zügig und ohne zu blinken abbog. Die Polizisten folgten dem Wagen des 23-Jährigen. Durch Niederhofen fuhr der Raser bei erlaubten 30 km/h mit etwa 80 km/h, im weiteren Verlauf beschleunigte er nach Ortsende auf seiner Fahrt in Richtung Altmannshofen auf gut 170 km/h. Die Beamten hielten den 23-Jährigen auf Höhe des Eurorasthofs an. Anzeichen auf Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stellten die Polizisten bei dem Mann nicht fest. Er wird nun angezeigt und mit einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, Punkten in Flensburg sowie mit einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell