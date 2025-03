Bodenseekreis (ots) - 88709 Meersburg, Bodenseekreis/Meersburg Hafen Meersburg Am Sonntag den 09.03.2025 kam es gegen 16:10 Uhr auf einer mit Gas betriebenen Fähre von Meersburg nach Konstanz zu einem technischen Defekt. Die Fähre wurde ca 300m vor dem Hafen Meersburg auf Grund dieses Defektes von einer Autofähre gedreht und zurück in den Hafen Meersburg geschleppt. Es kam zu keiner Havarie. Rückfragen bitte an: ...

