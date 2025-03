PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Bermatingen Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer Zwei Radfahrerinnen radelten am Samstagabend nebeneinander auf dem Radweg von Bermatingen entlang der K 7749 in Richtung Ahausen. Von hinten näherte sich ein weiterer Radfahrer mit höherer Geschwindigkeit. Er rief die beiden Radlerinnen an, Platz zu machen, fuhr aber dann sofort auf eine der beiden auf und stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer ...

