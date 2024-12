Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (474/2024) Einbruch in Wohnhaus in Landwehrhagen - Täter stehlen Bargeld, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Akazienweg Donnerstag, 12. Dezember 2024, zwischen 18.30 und 18.50 Uhr

LANDWEHRHAGEN (ab) - Durch ein aufgebrochenes Fenster sind Unbekannte im Schutz der Dunkelheit am Donnerstagabend (12.12.24) in ein Einfamilienhaus im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat im Akazienweg ereignete sich vermutlich zwischen 18.30 und 18.50 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge, entkamen die Diebe mit Bargeld im zweistelligen Bereich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt in das Einfamilienhaus in Ortsrandlage, indem sie ein Fenster im hinteren Gebäudebereich aufhebelten. Hier durchsuchten sie Kleidungsstücke und mehrere Schränke nach geeignetem Diebesgut. Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld im geschätzt zweistelligen Bereich, von ihnen fehlt jede Spur.

Als die Bewohner in das Haus zurückkehrten und den Einbruch feststellten, verständigten sie die Polizei. Die genaue Schadenshöhe steht zur Stunde noch nicht fest.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Wer hat am späten Nachmittag des 12.12.2024 in der Zeit zwischen 17:30 und 19:30 Uhr verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen insbesondere in den Straßen Akazienweg, Ulmenweg, Tannenweg, Lindenweg und dortige, zum Spielplatz führende Fußwege gemacht? Wem sind Personen möglicherweise an anderen Stellen in Landwehrhagen aufgefallen?

Hinweise nehmen die Ermittler in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell