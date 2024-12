POL-GÖ: (472/2024) Renault brennt auf Parkplatz in Duderstadt - Rund 20.000 Euro Schaden, Ursache unklar

Göttingen (ots) - Seeburg, Am Wall Montag, 9. Dezember 2024, zwischen 14.45 und 18.30 Uhr und weitere Tatorte SEEBURG (jk) - Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster sind Einbrecher am Montag (09.12.24) in Seeburg (Landkreis Göttingen) in ein Zweifamilienhaus an der Straße "Am Wall" eingedrungen und haben es nach ...

mehr