POL-GÖ: (469/2024) Einbruchserie im Raum Duderstadt und Friedland - Zehn Taten seit 24. November registriert, Polizei sucht Zeugen und rät zu besonderer Aufmerksamkeit

Göttingen (ots)

Seeburg, Am Wall

Montag, 9. Dezember 2024, zwischen 14.45 und 18.30 Uhr und weitere Tatorte

SEEBURG (jk) - Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster sind Einbrecher am Montag (09.12.24) in Seeburg (Landkreis Göttingen) in ein Zweifamilienhaus an der Straße "Am Wall" eingedrungen und haben es nach Diebesgut durchsucht. Da sich die Tat in der Zeit zwischen 14.45 und 18.30 Uhr ereignete, hofft die Polizei Duderstadt darauf, dass Anwohnende oder andere Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben könnten und bittet sie, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

Zehn Wohnhaus-Einbrüche seit Ende November im Raum Duderstadt und Friedland

Der Einbruch in Seeburg reiht sich ein in eine aktuelle Serie von Einbrüchen in insgesamt zehn Wohnhäuser im Raum Duderstadt und Friedland, die die Polizei seit 24. November beschäftigt. Betroffen waren die Ortschaften Gieboldehausen, Klein Lengden, Groß Lengden, Seeburg, Bilshausen, Waake und Niedernjesa. Dabei gingen die Täter zumeist identisch vor und drangen immer in der Zeit zwischen 15 bis 19.30 Uhr durch aufgehebelte Fenster, Terrassen- oder auch Balkontüren in das jeweilige Gebäude ein. Im Rahmen der Serie erbeuteten die Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen u. a. Bargeld, Schmuck, Armbanduhren und sonstige Gegenstände. Nicht in allen Fällen ist das genaue Diebesgut schon bekannt. Die Schadenshöhe ist demzufolge offen.

Duderstädter Polizei geht von Tatzusammenhang aus

Die Polizei in Duderstadt geht auch aufgrund der sich ähnelnden Tatbegehungsweisen davon aus, dass alle Fälle zusammenhängen und auf das Konto derselben Täter gehen könnten. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht.

Die Ermittler bitten auch deshalb Anwohnende, denen in der zurückliegenden zwei Wochen in den genannten Ortschaften fremde Personen und / oder auswärtige Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen. Gleichzeitig raten die Beamten, aufmerksam zu sein und bei verdächtigen Beobachtungen sofort über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen.

Die Präventionstipps

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Anwesenheitssimulation, etwa durch Licht, kann abschrecken. Hier ist es mittlerweile möglich, auch sog. "smarte" Lösungen für Beleuchtung, Radios und ähnliches zu nutzen. Die Täter bevorzugen Immobilien, die erkennbar (auch vorübergehend) nicht belebt sind.

Ein Tipp am Rande:

Spielen Sie selbst einmal Einbrecher an Ihrer eigenen Immobilie und gehen Sie um Ihr Haus. Die Stellen, die Ihnen gut geeignet für einen Einbruch erscheinen, sind häufig auch die Stellen, die ein Täter wählen würde. In der Regel haben Fenster und Türen, die gut erreichbar und schlecht einsehbar sind, die höchste Priorität. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Denn nur eine gute Mechanik kann einen Einbruch wirksam erschweren oder sogar verhindern.

Weiterhin Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Eine Vielzahl an weiteren Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de.

