POL-GÖ: (468/2024) Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Göttingen lädt ein zum Eltern-Infotag am Montag, 16. Dezember 2024 - Melden Sie sich jetzt an!

GÖTTINGEN (jk) - Mein Kind möchte zur Polizei! Welchen Bildungsabschluss braucht es? Wie gelingt der berufliche Einstieg? Welche Perspektiven bietet die Polizei? Habe ich noch mehr Fragen?

Alle Antworten auf Fragen zum Polizeiberuf und zum Studium gibt es am kommenden Montag, den 16.12.2024, 15 Uhr, beim speziellen Eltern-Infotag der Polizeiinspektion Göttingen im Dienstgebäude an der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende.

Die Sachbearbeiterin für Nachwuchsgewinnung Polizeikommissarin Louiza Omelan steht an diesem Nachmittag für alle offenen Fragen zur Verfügung.

Anmeldungen sind unter nachwuchsgewinnung@pi-goe.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter der 0551/491-2006 möglich.

