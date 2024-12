Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (465/2024) LKW-Brand auf der A 7 - Abschlussmeldung

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Freitagmorgen auf der A 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen, wir berichteten) das Führerhaus eines mit Natriumcarbonat beladenen Sattelzuges in Brand geraten. Es brannte letztlich vollständig aus. Der 54 Jahre alte Fahrer konnte sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Der Tank-Auflieger wurde beschädigt, es kam aber nicht zum Austritt der Ladung. Eine Gefahr für die eingesetzten Kräfte, Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner bestand demzufolge laut Feuerwehr nicht. Infolge der Hitzeentwicklung kam es zu Schäden am Asphalt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge vermutlich auf rund 100.000 EUR.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A 7 ab der AS Hedemünden bis gegen 09.10 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr in Richtung Süden zunächst auf einem und wenig später auf zwei Fahrstreifen an der Brandstelle vorbei. Infolge der Absperrmaßnahmen bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau von ca. zehn Kilometern Länge. Der Hauptfahrstreifen bleibt bis auf Weiteres noch gesperrt.

Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hann. Münden, Staufenberg und Hedemünden waren am Freitagmorgen auf der A 7 im Löscheinsatz.

