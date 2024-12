Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (466/2024) Serie von Autoaufbrüchen in Hann. Münden - Mehrere Taten angezeigt, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Mitscherlichstraße, Werraweg, Philosophenweg, Am Feuerteich, Beethovenstraße, Dielengraben Zwischen dem 22. November und 4. Dezember 2024

HANN. MÜNDEN (jk) - Die Polizei in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) beschäftigt derzeit eine Serie von Autoaufbrüchen. Zuletzt hatten sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (04.12.24) auf einem Parkplatz am "Dielengraben" an einem Dacia und einen VW Touran zu schaffen gemacht und hierbei u. a. aus einem der Wagen einen Schlüssel gestohlen.

Die beiden aktuellen Taten rechnen die Ermittler einer Serie von PKW-Aufbrüchen zu, die im letzten Monat begann. Seitdem schlugen die Täter sechsmal an der Mitscherlichstraße, dem Werraweg, dem Philosophenweg, der Straße "Am Feuerteich" und an der Beethovenstraße zu.

Im überwiegenden Teil der Fälle drangen die Diebe durch eine eingeschlagene Scheibe in die Fahrzeuge ein. Erbeutet wurden zumeist Gegenstände von geringem Wert. Lediglich in einem Fall ließen die Autoaufbrecher eine EC-Karte mitgehen. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist noch offen.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Man geht aufgrund der Gesamtumstände von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Die Ermittler bitten Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell