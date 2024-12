Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (467/2024) Fußgänger in der Marienstraße bei Kontakt mit unbekanntem Radfahrer schwer verletzt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Marienstraße

Freitag, 29. November 2024, gegen 11.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Kontakt mit einem entgegenkommenden Radfahrer ist am Vormittag des 29. November (Freitag) in der Göttinger Marienstraße ein 83 Jahre alter Fußgänger gestürzt und schwer verletzt worden. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der etwa 180 cm große Radfahrer entfernte sich, ohne sich um den auf dem Boden liegenden Mann zu kümmern. Nach ihm wird gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Unbekannte häufiger im Bereich rund um die Marienstraße aufhalten. Die Polizei hofft deshalb auf sachdienliche Hinweise und bittet Zeugen, die den Mann sehen, sich zu melden.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen gingen die Eheleute aus Grone etwa gegen 11 Uhr auf dem Bürgersteig der Marienstraße in Richtung Bürgerstraße, als ihnen der Mann entgegenkam. Hierbei schob er sein Rad, an dem sich ein zweirädriger Anhänger ähnlich einer "Kiste auf Rädern" befand.

Der Unbekannte habe einen verwirrten Eindruck gemacht und laut geschrien. Als man sich begegnet sei, kam es zu einer Berührung, in deren Folge der 83 Jahre alte Fußgänger und seine gleichaltrige Frau hinfielen. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und konnte aus eigener Kraft wieder aufstehen, ihrem Mann gelang dies nicht. Passanten kümmerten sich um ihn. Ob der Unbekannte das Paar angerempelt habe oder der Sturz vom Kontakt mit dem mitgeführten Anhänger herrührte, ist noch unklar.

Der gesuchte Radfahrer soll ca. 180 cm groß und zwischen 38 und 45 Jahre alt gewesen sein. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Personen, die ihn aus dem Stadtbild kennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell