Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken im Auto unterwegs

Weinheim (ots)

Eine Streife des Reviers Weinheim befuhr am frühen Montagmorgen gegen 01:00 Uhr die Straße "Fabrikweg", als ihnen der Fahrer eines Ford Focus auffiel. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Fahrer kam schnell der Verdacht auf, dass er betrunken Auto gefahren ist. Der starke Alkoholgeruch wurde kurz darauf in dem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt, der einen Wert von 1,8 Promille zeigte. Der Mann wurde zum Zwecke einer Blutentnahme in das Revier verbracht. Sein Führerschein wurde einbehalten und mit der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an die Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt wurde.

