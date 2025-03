Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemiteilung vom 09.03.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Aichstetten

Motorradfahrer nach Fahrfehler gestürzt

Mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der K 7922 von Aichstetten in Richtung Aitrach. Beim Durchfahren einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Er wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Höhe des Schadens am Motorrad ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell