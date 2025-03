Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Person bei Brand schwer verletzt

Markdorf (Bodenseekreis) (ots)

Beim Brand in einer Garage in der Bergheimer Straße ist am Freitagvormittag ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der als Werkstatt genutzten Garage gegen 10.30 Uhr ein Feuer aus, das auf mehrere Gegenstände übergriff. Der 48-Jährige versuchte, die brennenden Gegenstände nach draußen zu schaffen, um ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Gebäudes zu verhindern. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu. Passanten kamen dem Mann, der im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, zu Hilfe, und bewahrten ihn so vor noch schwereren Verletzungen. Ein zufällig vorbeifahrender Baggerfahrer, der Sand in seiner Schaufel transportierte, schüttete diesen auf die brennenden Gegenstände vor der Garage und erstickte so die Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete im Anschluss das stark verrauchte Gebäude. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern derzeit an.

