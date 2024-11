Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweimal zu tief ins Glas geschaut

Dörrenbach und Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 18.11.2024, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pkw Alfa Romeo auf, dessen Fahrer auf der B38 in Schlangenlinien von Bad Bergzabern in Richtung Oberotterbach fuhr. Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde im Anschluss einer Verkehrs-kontrolle unterzogen. Bei dieser konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bereits gegen 20:30 Uhr wurde in Pleisweiler-Oberhofen der Fahrer eines Mercedes Benz kontrolliert. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde bei dem 82-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt.

Ein gerichtsverwertbarer Evidentialtest auf der Polizeiinspektion ergab einen Wert von 0,45mg/L, was in etwa 0,90 Promille entspricht.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Strafe von 500.- Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell