Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach Parkrempler in Imsbach - Zeugen gesucht!

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr beobachtet ein Zeuge, wie ein Mann mit seinem silbernen Pkw, Skoda Oktavia mit Wiesbadener Kennzeichen, in der Bergstraße in Imsbach im Vorbeifahren einen geparkten Pkw streift und einfach weiterfährt. Wenig später beobachtet derselbe Zeuge, wie jener Fahrer seinen Pkw in der Ortsstraße einparkt und führt die Polizei letztlich auf dessen Fährte. Beim Antreffen des 25-jährigen wurden dann auch schnell die mutmaßlichen Motive des Mannes, nicht an der Unfallstelle warten zu wollen, offenbar. Ersten Erkenntnissen nach dürfte er nicht nur nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, sondern wies auch noch eine respektable Atemalkoholkonzentration von 2,42 Promille auf. Am Pkw wurden zudem frische Schäden festgestellt, die auf weitere Schadensereignisse schließen lassen. Der bislang festgestellte Fremdschaden an dem gestreiften Pkw wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt. Die Polizei Rockenhausen sucht Zeugen, die entsprechende Angaben zum Fahrverhalten und möglichen Schadensfällen in Bezug auf den betreffenden Pkw im fraglichen Zeitraum machen können. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell