Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.03.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag gegen 13.20 Uhr auf der L 286 bei Krauchenwies. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr eine 19-jährige Renault-Fahrerin die L 286 in Richtung Ostrach. Verkehrsbedingt musste sie dann abbremsen. Der nachfolgende Pkw bemerkte dies und bremste ebenfalls ab. Ein nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines Volvos fuhr jedoch auf Grund zu geringem Abstand auf und schob die beiden Vorausfahrenden aufeinander. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt; eine davon wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von ca. 27.000 Euro.

Bad Saulgau

Mann wird vor einer Tanzbar ins Gesicht geschlagen

Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag gegen 01.20 Uhr vor einer Tanzbar in der Martin-Staud-Straße. Ein 39-jähriger hielt sich im Außenbereich auf, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Dieser schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend unerkannt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Pfullendorf

E-Scooter-Fahrer stürzt unter Alkoholeinwirkung.

Zeugen beobachteten am Samstag gegen 22.00 Uhr, wie in der Straße "Äusseres Härle" eine Person mit einem E-Scooter stürzte und verständigten daraufhin die Polizei. Diese stellten bei der Überprüfung des 33-jährigen Gestürzten Alkoholbeeinflussung fest. Es schloss sich eine Blutentnahme an und gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

