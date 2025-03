Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.03.25 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bermatingen

Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Zwei Radfahrerinnen radelten am Samstagabend nebeneinander auf dem Radweg von Bermatingen entlang der K 7749 in Richtung Ahausen. Von hinten näherte sich ein weiterer Radfahrer mit höherer Geschwindigkeit. Er rief die beiden Radlerinnen an, Platz zu machen, fuhr aber dann sofort auf eine der beiden auf und stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Da der 28jährige alkoholisiert und zudem aggressiv war, wurde der Transport des Rettungsdienstes polizeilich begleitet. Anschließend wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Die Radlerin, auf die er auffuhr, wurde nicht verletzt. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen

Zusammenstoß nach Vorfahrtsmissachtung

An der Einmündung der Oberfischbacher Straße mit der K 7742 kam es am Samstag um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Citroen wollte dort auf die bevorrechtigte K 7742 einbiegen und übersah dabei den Pkw Fiat, der von einer 61-jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei zwei Insassen im Fiat leicht verletzt wurden. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

