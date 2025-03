Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrugsmasche falscher Polizeibeamter - Seniorin übergibt Bargeld

Eine Seniorin aus Fischbach ist am Freitagnachmittag auf die Masche einer Betrügerbande hereingefallen und hat ihre Ersparnisse an einen unbekannten Geldabholer übergeben. Am Telefon gaben die Betrüger an, dass der Sohn der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person tödlich verletzt wurde. Zur Abwendung einer bevorstehenden Haftstrafe müsse sie einen fünfstelligen Euro-Betrag als Kaution bezahlen. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben und übergab, wie vereinbart, die zuhause verwahrte Geldkassette mit ihren Ersparnissen an einen Mann, der kurze Zeit später an ihrer Haustüre auftauchte und sich als Polizist ausgab. Erst als sie ihren Sohn kontaktierte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Der Abholer wird als etwa 40 Jahre alt und rund 175cm groß beschrieben. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild, kurze, gepflegte dunkle Haare und trug weder Bart noch Brille. Der Mann war komplett dunkel gekleidet, hatte auf seiner Oberbekleidung weiße Aufdrucke und sprach akzentfreies Deutsch. Personen, die zwischen 15 und 16 Uhr insbesondere im Bereich Kapellenstraße, Koberstraße, Post- und Jahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 24 Jahre alter Autofahrer rechnen, den Polizisten am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der B 30 gestoppt haben. Die Polizisten waren aufmerksam geworden, als der Audi-Lenker im Seewald einem unbekannteren Verkehrsteilnehmer offenbar die Vorfahrt nahm und kontrollierten den Wagen. Neben seinen zwei Mitfahrern war auch der 24-jährige hinterm Steuer augenscheinlich deutlich betrunken. Weil eine Atemalkoholmessung rund knapp 2,6 Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Tettnang

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 bei Schäferhof. Ein 22 Jahre alter VW-Fahrer bog an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße in Richtung Kressbronn ein. Dabei nahm er einem 44 Jahre alten BMW-Lenker die Vorfahrt, der aus Ravensburger Richtung kam und die B 467 nach Tettnang verlassen wollte. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Bewohner trifft auf unliebsame Gäste

Nachdem ein Bewohner in Ittendorf im Rathausweg am Freitagnachmittag auf zwei Unbekannte gestoßen ist, ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs. Gegen 16 Uhr wurde der Senior vom Bellen seines Hundes geweckt und ertappte einen Fremden, der im Begriff war, die Wohnung über die Veranda zu verlassen. Auf Ansprache machte dieser offenbar wirre Angaben und suchte mit seinem Komplizen, der vor dem Haus wartete, das Weite. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich der Mann über eine unverschlossene Tür Zutritt verschafft, gestohlen wurde offenbar nichts. Einer der Männer wird als 40 - 50 Jahre alt, etwa 170cm groß und schmächtig beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, lockige dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Steppjacke und Jeans bekleidet. Sein Komplize wird als etwa 180cm groß, kräftig gebaut und über 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze Haare, trug einen kurzen Mantel sowie eine graue Anzughose und hatte eine Tragetasche bei sich. Hinweise von Personen, die insbesondere am Freitagnachmittag auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam wurden, nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nachdem sich Einbrecher über das vergangene Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Joseph-Haydn-Straße verschafft haben, ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Die Unbekannten hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten mehrere Zimmer und die Garage des Anwesens. Neben einem niedrigen vierstelligen Bargeld-Betrag stahlen sie Schmuck und mehrere Hoverboards. Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an die Ermittler zu wenden.

Salem

Mofa aus Carport gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Aachstraße in Neufrach ein Mofa aus einem Carport gestohlen. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des orange-grauen Rizzato-Zweirad geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

