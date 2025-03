Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.03.2025

Ravensburg (ots)

20-Jähriger nach versuchtem Raub in Haft

Wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 20-Jährigen, der versucht haben soll, am Sonntag gegen 11.30 Uhr am Bahnhof einen 23-Jährigen auszurauben. Der 23-Jährige befand sich nach bisherigen Erkenntnissen vor dem Bahnhofsgebäude, als der Tatverdächtige ihn ansprach und zunächst wieder wegging. Wenig später forderte der 20-Jährige den 23-Jährigen im Gebäude im Bereich der Fahrkartenautomaten auf, sein Geld herauszugeben. Dabei schlug er dem 23-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Im Anschluss ging der Tatverdächtige ohne Beute in Richtung der Gleise weg, wo er nach dem Hinweis eines Zeugen wenig später von Bundespolizisten vorläufig festgenommen werden konnte. Der 20-Jährige, der in jüngster Zeit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung. Seither befindet sich der 20-jährige dringend Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell