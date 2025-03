Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau verliert Erspartes bei vermeintlicher Geldanlage

Eine Geldsumme im fünfstelligen Euro-Bereich hat eine 41-Jährige in den vergangenen Wochen an eine Betrügerbande verloren, die ihr mit einer Geldanlage entsprechend hohe Renditen in Aussicht gestellt hatte. Die Frau war über die sozialen Medien auf eine Investment-Gruppe aufmerksam geworden. Dort rieten ihr die vermeintlichen Investment-Experten zur Anlage ihres Ersparten und forderten sie im weiteren Verlauf zu weiteren Einzahlungen auf. Erst als die 41-Jährige die Auszahlung ihres Geldes forderte und der Kontakt zu den vermeintlichen Finanzexperten abbrach, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt wegen Bandenbetrugs und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Die Betrüger gehen dabei immer ähnlich vor, um das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Werden Sie daher misstrauisch, wenn Ihnen utopisch hohe Renditen in Aussicht gestellt werden und vergleichen Sie diese mit marktüblichen Zinsen. Weitere Informationen, auch zu weiteren Betrugsmaschen, erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Weingarten

Einbruch in Firma

In eine Firma in der Josef-Bayer-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler des Polizeireviers Weingarten gehen anhand entsprechender Spuren davon aus, dass die Einbrecher das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Personen, die im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 5.40 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Autofahrer bleibt am Straßenrand stehen

Knapp zwei Promille hat der Alkoholtest bei einem 55-Jährigen ergeben, der mit seinem Wagen am Dienstagabend in der Aulendorfer Straße am Ortsausgang stehen geblieben ist. Ein Verkehrsteilnehmer wurde auf den verletzten Mann, der am Fahrbahnrand in seinem Fahrzeug saß, aufmerksam. Eine alarmierte Polizeistreife stellte neben der Alkoholisierung des 55-Jährigen auch Beschädigungen am Fahrzeug fest, die mutmaßlich von einem Unfall stammten. Dem 55-Jährigen war es offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung nicht gelungen, den Wagen zu starten. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben auf das Polizeirevier begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 55-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Ob der Mann darüber hinaus auf seiner Fahrt auch einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wilhelmsdorf

Zahlreiche Aufkleber im Gemeindegebiet verteilt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Aufkleber mit politischem Inhalt auf Laternenmasten, Verkehrszeichen, Spielgeräten und Bushaltestellen in der Gemeinde Wilhelmsdorf aufgeklebt. Die Aufkleber sind schwer zu entfernen, weshalb der Polizeiposten Altshausen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat und unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu den Tätern bittet.

Wangen

Senior beim Geldwechsel bestohlen - Polizei warnt

Erneut ist ein Senior beim Geldwechseln in der Innenstadt von einem Unbekannten bestohlen worden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Masche. Dabei geht der Täter immer auf dieselbe Weise vor, wie im aktuellen Fall am Samstag gegen 10.30 Uhr am Parkscheinautomaten in der Straße "Am Metzigbach. Der Unbekannte ging auf den 81-Jährigen zu und bat ihn darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Senior öffnete daraufhin seine Geldbörse und gab dem Unbekannten Wechselgeld. Erst rund eine halbe Stunde später bemerkte er, dass Geldscheine im Wert mehrerer hundert Euro aus dem Geldfach fehlten. Die Ermittler gehen aufgrund weiterer Fälle in der Vergangenheit davon aus, dass sich der Täter bewusst lebensältere Opfer aussucht und in einem unbemerkten Moment in das Scheinfach des Geldbeutels greift. Geben Sie daher Fremden keine Möglichkeit, in ihr Portemonnaie zu fassen, und lehnen Sie im Zweifelsfall das Geldwechseln ab. Die Polizei rät auch Angehörigen, insbesondere Seniorinnen und Senioren über diese Art des Trickdiebstahls zu informieren und darüber aufzuklären. Hinweise auf den Unbekannten, der zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von stämmiger Statur und asiatischem Aussehen sein soll, nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bodnegg

Auto landet auf Dach

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Insassen eines Nissan bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 326. Der 29-jährige Lenker des Wagens war in Richtung Tettnang unterwegs und kam nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Nissan und blieb auf dem Dach liegen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

Kißlegg

Mann geht auf Raucherin los

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat der Polizeiposten Vogt gegen einen 31-Jährigen eingeleitet, der am Dienstagmorgen am Bahnhof eine 58-Jährige geschlagen hat. Der Mann war bereits kurz nach 8 Uhr in einer Bäckerei am Bahnhof aufgefallen, weil er Streit suchte und mit Backwaren um sich warf. Gegen 8.30 Uhr ging er in der Unterführung beim Bahnhof auf die 58-jährige Frau los, weil diese seinen Angaben zufolge verbotenerweise geraucht habe, und schlug diese mehrfach gegen den Oberkörper. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 31-Jährigen am Ortsrand von Kißlegg mit seinem Fahrrad antreffen. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung an. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler zudem, ob der 31-Jährige auch für die Tat am Montag in der Emmelhofer Straße in Betracht kommt, wo ein Fahrradfahrer eine Autofahrerin zum Anhalten genötigt und eine Zigarettenkippe in das Fahrzeuginnere geworfen hat (wir berichteten).

Leutkirch

Autofahrerin prallt in Lkw und wird verletzt

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 am Mittwoch kurz nach 5 Uhr leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg auf der Überholspur unterwegs, als ein 37-jähriger Sattelzuglenker von der rechten Spur nach links geriet. Die 29-Jährige prallte trotz eines Bremsmanövers in den Auflieger, der im weiteren Verlauf seitlich mit der Mittelleitplanke kollidierte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in eine Klinik. Ihr Mercedes musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird insgesamt auf rund 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell