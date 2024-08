Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuche in Gaststätte

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (26.08.2024) versucht, in eine Gaststätte in der Franziskanerstraße einzubrechen. Hierfür hatten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand vergeblich versucht über die Haupteingangstür und eine Nebentür in das Innere zu gelangen. Gegen 01:45 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera zwei männliche Personen auf, bei denen es sich vermutlich um die Täter handelte. Beide Tatverdächtige waren dunkel gekleidet. Bei einem der Männer war zudem ein Oberlippen- und Kinnbart zu erkennen. Zudem trug er eine Steppjacke mit Kapuze und eine kurze schwarze Hose mit weißen Applikationen.

Durch die Einbruchsversuche entstand nur geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

