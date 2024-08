POL-OE: 8-Jähriger bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Kirchhundem (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag (23.08.2024) um 20:48 Uhr auf der Kreisstraße (K) 27 in der Ortslage "Haus Bruch". Ein 22-jähriger Autofahrer hatte aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 52-Jährigen. Anschließend fuhr ein 68-Jähriger mit ...

mehr