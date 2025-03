Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scooter-Fahrer leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Weil er sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Charlottenstraße offenbar der Verkehrskontrolle entziehen wollte, muss ein E-Scooter-Fahrer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stoppten den 50-Jährigen und stellten eine augenscheinliche Drogenbeeinflussung des Mannes fest. In der Folge wollte er seine Dokumente nicht aushändigen, ergriff die Flucht mit seinem Elektroroller und konnte kurz darauf unter erheblicher Gegenwehr vorläufig festgenommen werden. Beim Gerangel, in dessen Verlauf er die Einsatzkräfte beleidigte, verletzten sich die Beamten leicht. Sie brachten den 40-Jährigen im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Meckenbeuren

Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstag gegen 14.15 Uhr an der Einmündung der Straße "Im Winkel" zur Straße "Langenreute" entstand Sachschaden. Eine 24 Jahre alte Ford-Lenkerin war in Richtung Felchenweg unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 76 Jahre alten VW-Lenkers, der beim Abbiegen nach links in die Straße "Langenreute" die Kurve geschnitten haben soll. Am Wagen der Frau entstand bei der Kollision rund 5.000 Euro, am VW etwa 12.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Eine Zeugin hat am Dienstagabend Einbrecher auf frischer Tat erwischt und in die Flucht geschlagen. Die Unbekannten hatten sich kurz nach 19 Uhr offenbar über einen Zaun Zutritt zum Schulgelände in der Werastraße verschafft und versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Die Zeugin, die sich zu dieser Zeit im Gebäude aufhielt, wurde auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam, schaltete das Licht ein, um nach dem Rechten zu sehen, und vertrieb die ungebetenen Gäste dabei offensichtlich. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Zeugen, die auf Tatverdächtige aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden, wo die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs geführt werden.

Überlingen

Betrugsversuche am Telefon im letzten Moment aufgeflogen

Nur knapp einem finanziellen Schaden entkommen sind am Dienstagnachmittag mehrere Personen aus dem westlichen Bodenseekreis. Die Betrüger hatten sich telefonisch gemeldet und angegeben, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten, bei dem eine fremde Person gestorben sei. Zur Abwendung einer bevorstehenden Haftstrafe sei eine Kautionszahlung fällig. Ein Mann aus Daisendorf schenkte der Geschichte Glauben und richtete Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände, um diese zum vereinbarten Übergabeort nach Konstanz zu bringen. Als er losfahren wollte, kam dessen angeblich verunfallte Tochter nach Hause und der Betrug flog im letzten Moment auf. Ein Senior aus Überlingen erkannte den Betrug ebenfalls nicht und gab am Telefon an, den geforderten fünfstelligen Euro-Betrag nicht zu besitzen, woraufhin der Anrufer das Telefonat selbst beendete. In Sorge um seine vermeintlich festgesetzte Tochter kontaktierte der Mann jedoch seine Schwester und berichtete ihr von dem angeblich geschehenen. Diese suchte in der Folge eine Bank auf, hob das Bargeld ab und begab sich zum Polizeirevier, um dort die Nichte mit der Kaution "herauszulösen". Die Polizisten klärten die Frau und den Mann auf. Leider kommt es immer wieder vor, dass insbesondere lebensältere Menschen auf die hinlänglich bekannte Masche der Betrüger hereinfallen. Die Polizei rät dazu, Angehörige in regelmäßigen Abständen zu sensibilisieren und vor den Betrügern am Telefon zu warnen. Informationen zum Thema Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

