Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit Beschädigtem Streifenwagen

Völklingen (ots)

Samstag, 06:15 Uhr. Im Zuge einer Sonder- und Wegerechtsfahrt schlossen Beamte der PI Völklingen auf einen blauen VW Golf IV im Bereich der Rathausstraße in Völklingen auf. Anstatt dem Funkstreifenwagen freie Fahrt zu gewähren, beschleunigte der Golf in Höhe der "Wehrdener Brücke" stark, überfuhr im Kreuzungsbereich eine rotlichtzeigende Ampel, wechselte in der Ludweilerstraße auf die Gegenfahrspur und flüchtet weiter nach links in die Hallerstraße. Dort bog der PKW entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 620 in Geislautern ab und befuhr die Abfahrt Geislautern in Richtung Saarbrücken. Am Übergang zur BAB 620 bremste der PKW fast zum Stillstand ab. Als Beamte versuchten an das Fahrzeug heranzutreten, um die Weiterfahrt zu unterbinden, fuhr dieser erneut an, rangierte und flüchtete in die erlaubte Fahrtrichtung der BAB 620 nach Saarlouis. Beim Rangieren kollidierte der VW Golf mit dem Funkstreifenwagen und beschädigte diesen stark. Schließlich gelang die Flucht in Richtung Saarlouis. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 068982020 zu melden

