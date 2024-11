Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast

Völklingen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, kam es in der Bismarckstraße zu einem Streit zwischen einem männlichen Fahrgast und dem Busfahrer. Der Beschuldigte, welcher in Begleitung zweier Frauen war, hielt eine Glasflasche in einer bedrohlichen Art und Weise in Richtung des Busfahrers, da der Mann mit dem Fahrpreis nicht einverstanden war. Daraufhin flüchtete der Geschädigte in eine in der Nähe befindliche Bäckerei. Anschließend entfernten sich der Beschuldigte und die beiden weiblichen Personen zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 068982020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell