Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug

Püttlingen (ots)

Am Samstag, 16.11., in der Zeit von 11:30 Uhr - 15:30 Uhr, kam es in der Völklinger Straße in Püttlingen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Pkw, ein grauer Suzuki mit SB-Kreiskennzeichen, war in der Völklinger Straße abgestellt. Durch einen bislang unbekannte Täter wurde das hintere, linke Rücklicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel. 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell