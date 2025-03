Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen in der Eugenstraße vor einer Gaststätte geparkten BMW touchiert und danach das Weite gesucht. Bei dem Unfall entstand an der gesamten linken Fahrzeugseite Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht und bitten unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aus mehreren Gründen nicht mehr weiterfahren durfte ein 36-jähriger Pkw-Lenker nach einer Polizeikontrolle am Mittwochabend in der Friedrichstraße. Die Polizisten waren auf den Renault-Fahrer aufmerksam geworden, als dieser den Motor des Autos mehrfach aufheulen ließ. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass er offenbar keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, es ergab sich zudem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein Vortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin, weshalb der 36-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Neben der Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis drohen ihm nun auch weitere Konsequenzen. Seinen Pkw musste er stehen lassen.

Oberteuringen

Unfall beim Überholmanöver

Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Ein 59 Jahre alter Citroen-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und setzte zum Überholen einer vorausfahrenden Kolonne an. Ein 55-Jähriger übersah den von hinten Nahenden offenbar nicht, leitete mit seinem Mercedes Citan ebenfalls ein Überholmanöver ein und kollidierte mit dem Citroen. Der 59-Jährige stieß in der Folge seitlich mit dem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes Atego zusammen und kam im Anschluss nach links von der Straße ab. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 59-Jährige als auch der 55-Jährige verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Kressbronn

Stauende übersehen und wuchtig aufgefahren

Aus Unachtsamkeit ein Stauende auf der Bundesstraße 31 übersehen hat ein 56 Jahre alter Fiat-Fahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr. Der Ducato-Lenker war von Kressbronn kommend in Richtung Lindau unterwegs und hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass der 46-Jährige vor ihm verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war. Der Unfallverursacher fuhr dem Skoda nahezu ungebremst auf und richtete Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Skoda-Fahrer mit dem Schrecken davonkam, klagte der 56-Jährige über Schmerzen. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Unfallverursacher zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Oberteuringen

Unfallflucht

Ohne sich nach einem Parkrempler um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, hat ein Unfallverursacher am Dienstagnachmittag die Flucht ergriffen. Der Unbekannte touchierte zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Raiffeisenstraße abgestellten Skoda Fabia und fuhr danach davon. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Verkehrskontrollen - Gurtmuffeln und abgelenkten Fahrern blüht Strafe

Erschreckend war die Bilanz von Verkehrskontrollen, die Beamte des Polizeipostens Markdorf am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet durchgeführt haben. Innerhalb weniger Stunden ahndeten die Polizisten zahlreiche Verstöße. 30 Verkehrsteilnehmende hatten ihren Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt, 16 Fahrerinnen und Fahrer bedienten verbotenerweise ein Mobiltelefon hinterm Steuer. Die Verkehrssünder werden nun entsprechend bei der Bußgeldstelle angezeigt. Die Bilanz zeigt, wie wichtig derartige Kontrollen sind.

Markdorf

Unfall fordert Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch kurz vor 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Teuringer Straße zur B 33 bei Hepbach. Ein 34 Jahre alter Skoda-Lenker war auf der Bundesstraße in Richtung Ravensburg unterwegs und bog nach rechts auf die Teuringer Straße ab. Dabei touchierte er den Audi einer dort verkehrsbedingt wartenden 39-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell