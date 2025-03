Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Holzlaster kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Ein Holzlaster ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Hohenzollernstraße (B 32) von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge umgekippt. Während sich die örtliche Feuerwehr um Diesel, der aus dem Tank des Lkw ausgelaufen war, kümmerte, organisierte das Transportunternehmen die Bergung und das Abschleppen des Lkw. Der 29 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf schätzungsweise über 30.000 Euro belaufen. Gegen 13 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich wurde diese auch vom Umweltamt begutachtet.

Bad Saulgau

Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen hat das Polizeirevier Bad Saulgau am Mittwochnachmittag durchgeführt, die für mehrere Autofahrer ein Bußgeld zur Folge haben. Ein 59-jähriger Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Dieser ergab bei ihm über 0,5 Promille. Weitere Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und werden ebenfalls Post von der Bußgeldstelle erhalten. Ein "Handynutzer" konnte bei der Kontrolle darüber hinaus keinen gültigen Führerschein vorzeigen und gelangt deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Sigmaringen

Gurt- und Handyverstöße geahndet

Um der Ablenkung im Straßenverkehr entgegen zu wirken, haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag in der Binger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. 13 Autofahrer wurden dabei gestoppt, weil sie während der Fahrt unerlaubterweise ihr Mobiltelefon bedient hatten. Neun Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeld zu. Im Falle der Mobiltelefonnutzung folgt darüber hinaus die Eintragung eines Punkts im Fahreignungsregister in Flensburg.

