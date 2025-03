Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Mann verletzt sich bei Sturz schwer

Der Rettungshubschrauber war am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet im Einsatz, nachdem sich ein Mann in der Straße "Am Saugarten" bei einem Arbeitsunfall verletzt hat. Der 37-Jährige fiel während Handwerksarbeiten von einer Leiter mehrere Meter in die Tiefe auf zwei Gitterboxen und verletzte sich dabei schwer. Der angeforderte Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Aitrach

Unfall auf Kreisverkehr

Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen am Kreisverkehr in Treherz entstanden. Ein 61 Jahre alter VW-Lenker befuhr die Landesstraße in Richtung Bad Wurzach, als ihn ein entgegenkommendes Fahrzeug mit Fernlicht geblendet haben soll. Durch die eingeschränkte Sicht überfuhr der 61-Jährige die Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Bei dem Unfall wurde der VW so schwer beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten ausliefen. Die Freiwillige Feuerwehr musste zum Abstreuen ausrücken. Der Fahrzeuglenker, der offenbar mit Fernlicht unterwegs war, fuhr indes weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Personen, die die Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum entgegenkommenden Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Weingarten

Auseinandersetzung in Scherzachstraße

Wegen eines handfesten Streits mussten Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in der Scherzachstraße tätig werden. Mehrere Personen gerieten offenbar wegen privaten Zwistigkeiten aneinander, sodass ein 23 und ein 61 Jahre alter Mann leichte Verletzungen davontrugen. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen eingeleitet, die aktuell noch andauern.

Wangen

Trickdiebstahl bei Geldwechseln

Am vergangenen Donnerstag wurde ein hilfsbereiter 92-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Der Senior wurde gegen 16.30 Uhr in der Gegenbauerstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten. Während der 92-Jährige nach Kleingeld suchte, entwendete ihm der Unbekannte mehrere hundert Euro aus seiner Geldbörse. Als der Diebstahl auffiel, war der Täter bereits verschwunden. Zeugenhinweise zum Täter werden vom Polizeirevier Wangen, das ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, unter Telefonnummer 07522/984-0 entgegengenommen.

Wangen

Polizei Wangen zieht betrunkenen Wohnmobilfahrer aus dem Verkehr

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 39-jähriger Autofahrer gestanden, der am Donnerstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme durch einen Arzt. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ravensburg

Frau kollidiert beim Einparken mit Garagenwand

In Schlier ist eine 79-jährige Frau beim Einparken in eine Garagenwand gefahren und hat dadurch einen erheblichen Schaden verursacht. Die Frau wollte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr am Dorfplatz in Schlier einparken und verwechselte dabei mutmaßlich Gas und Bremse, sodass sie rückwärts mit erheblicher Geschwindigkeit in die Wand der Garage fuhr. Die Verursacherin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Sachschaden an der Garagenwand muss erst noch durch Sachverständige ermittelt werden.

Ravensburg

Unfallflucht auf Parkplatz-Zeugen gesucht

Am Donnerstag um 13 Uhr beschädigte eine unbekannte Autofahrerin einen BMW auf einem Supermarktparkplatz in der Weißenauer Straße und suchte im Anschluss das Weite. Offenbar fuhr die Verursacherin beim Ausparken rückwärts in das geparkte Fahrzeug. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise zur Verursacherin nimmt die Polizei Ravensburg unter der Nummer 0751/803-3333 entgegen.

