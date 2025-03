Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Senior wird "Swatting"-Opfer

Unerwarteten Besuch der Polizei hat ein 72 Jahre alter Mann in der Nacht auf Freitag bekommen, nachdem Unbekannte eine Straftat vorgetäuscht hatten. Unter der Telefonnummer des Seniors kontaktierten die Unbekannten gegen Mitternacht einen Pizza-Lieferdienst. In der Bestellung gaben sie die Adresse des Mannes an und schilderten, dass die Polizei kontaktiert werden solle weil der Mann bedroht und gegen seinen Willen festgehalten werde. Der Pizza-Dienstleister wählte umgehend den Notruf. Weil sich der 72-Jährige bei der Überprüfung in keiner Notlage befand und seine Rufnummer offensichtlich missbräuchlich verwendet wurde, ermittelt die Polizei wegen des Vortäuschens einer Straftat, des sogenannten "Swattings".

Friedrichshafen

Betrunkene verletzt Passantin und flüchtet

Nach einem Vorfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise. Eine bislang unbekannte, augenscheinlich betrunkene Frau torkelte durch die Fußgängerzone und soll mutwillig gegen den E-Scooter einer entgegenkommenden Passantin getreten haben. Der Roller schlug gegen das Schienbein der Passantin, woraufhin die Unbekannte in Richtung der Unterführung zur Riedleparkstraße das Weite suchte. Sie wird als 160-165cm groß, sehr schlank und auffallend blass beschrieben. Sie hatte lange schwarze Haare, trug eine dunkle Jacke und vermutlich Jeans und führte eine schwarze Tasche mit sich. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Graffiti-Sprüher richtet Schaden an - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Schmierfink hat zwischen Sonntag und Montag in Fischbach in der Dornierstraße eine Trafostation mit schwarzer Farbe besprüht und dabei rund 2.500 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter 07545/1700 zu melden.

Überlingen

Autofahrerin übersieht Motorrad

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr im Kreisverkehr in der Hochbildstraße. Eine 72 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr von der Hägerstraße in den Kreisel ein und übersah dabei offenbar eine Motorrad-Fahrerin. Sie kollidierte seitlich mit einer vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen, die in der Folge auf die Straße stürzte. Verletzt wurde die Leichtkraftrad-Lenkerin den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 1.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Überholmanöver führt zu Unfall

Nach einem missglückten Überholmanöver am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der L 201 ermittelt die Polizei Meersburg. Eine 21 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin war vom Salem-Mimmenhausen in Richtung Uhldingen-Mühlhofen unterwegs und setzte zum Überholen eines Vorausfahrenden an. Aufgrund eines während des Manövers entgegenkommenden Lasters zog sie ihren Wagen zurück auf die rechte Spur und streifte dabei den Opel eines 87-Jährigen. An den beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die junge Unfallverursacherin muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

