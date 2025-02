Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250204-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 31.01.2025 kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Haart / Noldestraße in Neumünster, eine Fahrradfahrerin brach sich bei dem Zusammenstoß einen Arm, die PKW Fahrerin ist flüchtig.

Die 69 jährige Fahrradfahrerin befuhr den rechten Radweg der Straße Haart in Richtung stadteinwärts In der Einmündung zur Noldestraße befuhr sie den Radüberweg, die Lichtzeichenanlage an der Einmündung zeigte für sie grünes Licht.

Die Fahrerin eines grauen PKW befuhr ebenfalls die Straße Haart in Fahrtrichtung stadteinwärts. Die PKW Fahrerin bog dann nach rechts in die Noldestraße ab und übersah scheinbar hierbei die Radfahrerin. Die Radfahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Beifahrerseite des grauen PKW. Die 69 jährige Frau stürzte von ihrem Rad und fiel zu Boden, hierbei brach sie sich den Arm.

Die PKW Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der gestürzten Radfahrerin halfen Passanten wieder auf die Beine, diese werden jetzt als Zeugen für den Unfall gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-945-1337.

