POL-NMS: 250203-3-pdnms Flucht nach Verfolgungsfahrt in Gettorf, Zeugen gesucht

Hohenwestedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - Am 31.01.2025 zwischen 18.10 Uhr und 23.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Brodersenstraße in Hohenwestedt, die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck aus den Haus. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Hauses eine Tür auf und gelangten so ins Hausinnere. ...

