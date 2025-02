Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250203-2-pdnms Zeugen nach schweren Raub auf Tankstelle in Hanerau-Hademarschen gesucht

Hanerau-Hademarschen (ots)

Am 01.02.2025 kam es gegen 20.55 Uhr in der Theodor-Storm-Straße in Hanerau-Hademarschen zu einem schweren Raub mit Schusswaffe auf die dortige Tankstelle, die drei Räuber konnten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und diversen Zigaretten und E-Zigaretten in unbekannte Richtung flüchten.

Zur Tatzeit betraten drei Männer die Tankstelle und bedrohten die beiden 23 und 62 jährigen weiblichen Angestellten mit einer Schusswaffe. Die Angestellten mussten das Bargeld aus der Kasse an die Täter übergeben, weiter verlangten die Männer die Herausgabe von E Zigaretten und diversen Stangen Zigaretten.

Die drei unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden :

1. Beschuldigter : männlich, deutsch mit Akzent, schwarze Steppjacke mit Kapuze, schwarze Mütze, schwarzer Schlauchschal, Handschuhe, schwarze Jogginghose mit seitlich weißer Schrift, schwarze Schuhe, der Mann hatte eine schwarze Pistole bei sich. 2. Beschuldigter : beige Strickjacke, schwarze Mütze, schwarzer Schlauchschal, schwarze Handschuhe, graue Jogginghose, schwarze Schuhe. 3. Beschuldigter : schwarzer Hoodie mit Kapuze, schwarze Steppweste , schwarze Jogginghose mit seitlich weißen Streifen, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe, schwarzer Schlauchschal mit Mütze, vermutlich ebenfalls unterwegs mit einer schwarzen Pistole.

Anschließend verließen die drei Täter die Tankstelle mit ihrem Stehlgut, gingen links ums Gebäude und stiegen dort in einen älteren VW und flohen damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist etwas Verdächtiges zur Tatzeit am Tatort aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die drei flüchtenden Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell