Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zielübungen im Wald

Jena (ots)

Augenscheinlich Zielübungen führte am Sonntagnachmittag eine männliche Person im Bereich des Fürstenbrunnens aus. Ein Zeuge teilte dies der Polizei mit. Dieser hatte eine Person mit einer Pistole in der Hand im Wald gesehen. Ob es sich um eine echte Waffe handelte, vermochte der Zeuge nicht beurteilen. Da eine Gefahrenlage vorerst nicht auszuschließen war, kamen mehrere Streifenbesatzungen im besagten Bereich zum Einsatz. Hier konnten dann auch entsprechende Projektile aufgefunden werden. Diese stammen aus einer Soft-Air-Waffe, sodass nach derzeitigen Stand keine Straftat begründet werden kann sowie eine Gefahrenlage ausgeschlossen wurde. Dies wurde dem Zeugen übermittelt. Die betreffende Person konnte jedoch im Waldgebiet nicht festgestellt werden. Ob trotz dessen ein Normverstoß begründet werden kann, wird sich in den weiteren Ermittlungen zeigen.

