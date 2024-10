LPI-J: Trotz Flucht gestellt

Weimar (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein 79-jähriger VW Fahrer die Rittersdorfer Straße in Kranichfeld. In einer aufgrund parkender Fahrzeuge entstandenen Engstelle wollte er rückwärtsfahren, um den entgegenkommenden Pkw durchfahren zu lassen. Dabei übersah er allerdings den hinter ihm wartenden 53-jährigen Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen ...

