LPI-J: Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Apolda (ots) - Am 04.10.2024, gegen ca. 23:00 Uhr kollidierte ein Hyundai-Fahrer beim Einparkversuch in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße mit einem geparkten VW Golf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Der Vorfall wurde leider nur teilweise durch einen Zeugen beobachtet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

