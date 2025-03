Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.03.2025

Wangen (Landkreis Raevnsburg) (ots)

69-Jähriger nach Angriff auf Mitbewohner in Haft

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der am Donnerstagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft ein 67-Jähriger mittelschwer verletzt worden ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5990369), ist der 69 Jahre alte Tatverdächtige inzwischen in Haft. Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge soll der 69-jährige Ukrainer gegen 9.15 Uhr mit einer Trainingshantel auf seinen schlafenden Zimmergenossen eingeschlagen haben. Der 67-Jährige flüchtete aus dem Zimmer, wo ihm weitere Bewohner zu Hilfe kamen. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Wangen nahm den 69-Jährigen vorläufig fest. Er wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 69-jährigen dringend Tatverdächtigen erließ. Der Senior befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Sarah Haas, Tel. 0751/803-1010

