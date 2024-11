Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Dornhan - Lkr. Rottweil

Niedereschach - Schwarzwald-Baar-Kreis) - Bargeld und Kassen aus Hofläden gestohlen (25./26.11.2024)

Oberndorf am Neckar / Dornhan / Niedereschach (ots)

Am Montagnachmittag haben zwei Diebe in Beffendorf Bargeld aus den Kassen zweier Hofläden in der Bösinger Straße und im Oberaichhofweg entwendet. In einem der Hofläden scheiterten sie gegen 17 Uhr beim Versuch, eine Geldkasse mit einem Werkzeug zu öffnen, und nahmen stattdessen einen Geldschein an sich, der aus dem Schlitz der Kasse ragte. Anschließend stahlen sie aus einem weiteren Hofladen eine Geldkasse mit Bargeld.

Im Verlauf des Abends kam es zu einem weiteren Diebstahl in einem Hofladen in Dornhan-Fürnsal. Dort rissen die Diebe eine kleine Geldkassette von der Wand. Zudem stahlen sie eine Geldkasse und ein Sparschwein der evangelischen Kirche. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen, auf denen die beiden Diebe zu erkennen sind. Beide werden auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich auch gegen 11:15 Uhr in Niedereschach, wo sie keine Geldbeträge erlangten, aber eine Schachtel Eier mitnahmen.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07423-8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell